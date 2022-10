Condividi su Facebook Tweet Minasi: fondi aereoporti sono successo per tutti i calabresi Minasi: fondi aereoporti sono successo per tutti i calabresi 04 ott 22 "Quando si lavora bene, i risultati arrivano. Il nuovo investimento milionario sugli aeroporti calabresi ne è l'ulteriore conferma: da un lato il presidente Occhiuto, con la sua incisività al Tavolo interistituzionale Cis, e, dall'altro, le continue interlocuzioni con il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, ci hanno permesso di ottenere questo magnifico successo che consentirà un salto di qualità agli scali di Lamezia, Reggio e Crotone, offrendo finalmente alla nostra regione le tanto attese opportunità di sviluppo". Lo afferma, in una nota, l'assessore regionale alle Politiche sociali e senatrice Tilde Minasi, della Lega, in relazione al pacchetto da oltre 215 milioni di euro in arrivo per il restyling, il potenziamento e la messa in sicurezza dei tre aeroporti regionali. "Un plauso, dunque - aggiunge Minasi - al nostro Governatore e un grazie anche ai referenti nazionali in seno al Governo per l'attenzione che da tempo riservano alla Calabria. Questo investimento è senz'altro il frutto di una perfetta collaborazione tra enti, e cioè Stato e Regione, capaci in questo caso di lavorare in piena sintonia per l'importante obiettivo comune. Nei mesi scorsi ho più volte voluto rassicurare i calabresi, e in particolare i reggini, sull'impegno del viceministro per gli Aeroporti e le Infrastrutture, che sono peraltro una delle nostre priorità per il Sud, ma ho sempre preferito non fare proclami perché per me la cosa da fare è innanzitutto lavorare, in silenzio, per portare risultati. Oggi, però, che i primi risultati concreti di questo lavoro sono arrivati , è giusto gioire e ringraziare chi si è impegnato a fondo per renderli possibili, e dunque anche l'asse Roma-Calabria, che ha permesso di raccogliere e dare seguito alle nostre istanze. La nostra regione potrà non solo diventare la 'Capitale del turismo', come giustamente sottolineato dal Governatore Occhiuto, ma anche attrarre investimenti e affari e dare finalmente ai suoi cittadini la possibilità di spostarsi con rapidità, su tratte numerose e diversificate, per motivi di svago, di lavoro o personali. Il tutto con ricadute estremamente positive per l'intero nostro territorio". "Non ci resta, dunque, che concentrarci adesso - conclude l'assessore e senatrice - sul corretto impiego dei finanziamenti ottenuti e augurare buon lavoro anche alla Sacal, cui spetta la gestione degli scali". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"