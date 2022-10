Condividi su Facebook Tweet Ferro: positivo arrivo nuovi ufficiali CC in Calabria Ferro: positivo arrivo nuovi ufficiali CC in Calabria 04 ott 22 "Esprimo soddisfazione per l'arrivo di 18 njuovi ufficiali dell'Arma dei carabinieri pronti a prendere servizio in Calabria. Come ha spiegato il generale di brigata Pietro Salsano, comandante della Legione Carabinieri Calabria, si tratta di ufficiali che hanno maturato preziose esperienze investigative fondamentali per operare in un territorio così complesso". Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata Wanda Ferro, vicepresidente uscente del gruppo di Fratelli d'Italia, rieletta alle politiche del 25 settembre. "Un innesto prezioso, insomma - aggiunge la parlamentare - che rafforzerà l'organico delle forze dell'ordine, impegnate tutti i giorni in un lavoro straordinario al servizio della Nazione. Da tempo Fratelli d'Italia chiede di potenziare gli organici delle forze dell'ordine, in modo particolare nel meridione e in Calabria, e l'arrivo dei nuovi ufficiali segna finalmente un passo giusto in questa direzione". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"