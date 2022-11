Regione: Presidente Occhiuto nomina due nuovi assessori

28 nov 22 "Sulla base delle proposte avanzate dai partiti della coalizione di centrodestra, che sostiene il mio Governo regionale, ho deciso i nomi dei due nuovi assessori che faranno parte della Giunta. Entrano nella squadra Emma Staine, per la Lega, e Giovanni Calabrese, per Fratelli d'Italia". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Staine e Calabrese subentrano, rispettivamente, a Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, eletti in Parlamento nelle elezioni politiche del 25 settembre. "Ringrazio gli assessori Minasi e Orsomarso - aggiunge Occhiuto - per il prezioso lavoro svolto in questo anno. Domani, martedì 29 novembre, alle ore 11, nel corso di un punto stampa alla Cittadella, renderò note le nuove deleghe". Giovanni Calabrese è il sindaco di Locri, mentre Emma Staine, cosentina, è un avvocato, già candidata per la Lega alle elezioni politiche del 2018 ed alle Europee del 2019.

Salvini, Staine sarà all'altezza sfida

"Emma Staine dimostrerà di essere all'altezza della sfida, insieme ai tanti amministratori e militanti calabresi e ad un gruppo regionale di ottima qualità". Lo afferma, in una nota, il leader della Lega, Matteo Salvini, facendo riferimento alla nomina di Staine ad assessore nella Giunta regionale della Calabria presieduta da Roberto Occhiuto. "Buon lavoro a lei - aggiunge Salvini - ed a tutta la squadra. E grazie a Tilde Minasi, già assessore della Lega nell'esecutivo calabrese, che grazie al voto dei cittadini rappresenterà la Calabria in Senato". Secondo quanto riferisce una nota della Lega, ad Emma Staine saranno assegnate le deleghe alle Politiche sociali ed ai Trasporti. Staine ha 41 anni ed è un avvocato con un master in europrogettazione e uno in politiche comunitarie e fondi strutturali. Ha lavorato per numerosi Comuni calabresi e dal 2021 è membro del Cda di Fincalabra.