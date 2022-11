Antoniozzi: Mario Dodaro esempio fulgido di eroismo

Antoniozzi: Mario Dodaro esempio fulgido di eroismo

23 nov 22 "Tra poco saranno passati 40 anni dall'omicidio di Mario Dodaro, un imprenditore coraggioso e straordinario che pagò con la vita il suo eroismo". Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. "Da cosentino - prosegue - ricordo quel giorno terribile che privò la città e la Calabria dì un uomo dì grande valore, visionario, capace di creare lavoro in una terrà difficile e dì ribellarsi al ricatto della criminalità organizzata. Mario Dodaro è morto giovanissimo a soli 43 anni, per dire no alla logica terribile della mafia. Come diceva Leonardo Sciascia ha scelto il parlando, parlando morir invece che il tacendo, tacendo campar. Va ricordato nelle scuole laddove sì formano le nuove generazioni per quello che è stato: un eroe moderno, un uomo speciale che vivrà in eterno nel ricordo della sua vita esemplare".