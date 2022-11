Antoniozzi “su autonomia De Luca capopolo, Occhiuto oculato, Meloni garanzia di unità”

19 nov 22 Il presidente De Luca gioca a fare il capopolo sull'autonomia differenziata. È un'arma dì distrazione di massa. Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo antoniozzi. De Luca vuole inventarsi un nemico per giustificare le criticità del suo governo regionale che sono sotto gli occhi di tutti. Positiva, invece - prosegue Antoniozzi - l'interlocuzione del presidente Occhiuto che non si sottrae alla possibile sfida ma chiede perequazione e rivisitazione della spesa storica. Giorgia Meloni è garanzia di unità nazionale per tutti - aggiunge Antoniozzi - e questo rassicura rispetto al futuro