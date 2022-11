Mangialavori eletto presidente commissione Bilancio della Camera

09 nov 22 Giuseppe Mangialavori, di Forza Italia, è stato eletto presidente della commissione Bilancio della Camera.

"Con l'elezione a presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori ottiene un meritato e prestigioso riconoscimento alle sue capacità politiche e all'indiscussa esperienza maturata all'interno delle istituzioni. Da questa postazione riuscirà a governare processi e dinamiche della vita del Parlamento in una fase di grande delicatezza e carica di risvolti per l'immediato futuro del nostro Paese". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di Forza Italia. "L'elezione di Mangialavori - aggiunge Occhiuto - sarà importantissima anche per il Governo regionale della Calabria in relazione alla Legge di bilancio ed a tutti i provvedimenti chiave che saranno valutati dalla Commissione. Abbiamo sempre creduto in Giuseppe Mangialavori e nelle sue abilità di dirigente politico e di coordinatore regionale di Forza Italia, certificate in ultimo dall'ottima performance del partito in Calabria alle elezioni politiche di settembre. Ecco perché, fin dall'inizio della legislatura, abbiamo ritenuto fondamentale un riconoscimento importante, attraverso l'ingresso al governo. E seppur questo obiettivo non è stato raggiunto, anche per colpa di un'odiosa campagna di diffamazione a mezzo stampa messa in campo ad orologeria, oggi siamo doppiamente soddisfatti: perché la Calabria avrà un punto di riferimento in più all'interno delle istituzioni nazionali e perché a Giuseppe Mangialavori, con questa elezione, si restituisce la meritata valorizzazione delle sue qualità. Auguri, dunque, di buon lavoro al neo presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio".

“L’on. Giuseppe Mangialavori, per capacità politica ed esperienza istituzionale, darà senz’altro lustro al Parlamento nel governo della Commissione Bilancio di Montecitorio, a cui tocca svolgere, specie in questa fase di acuta crisi economica e sociale, funzioni e compiti delicatissimi. Nel fargli i più vivi complimenti, per il prestigioso riconoscimento ottenuto, non dubito che la Calabria avrà in lui, anche nell'esercizio della sua nuova responsabilità, un prezioso punto di riferimento nell’azione di rinnovamento e discontinuità col passato che la Regione sta dispiegando da un anno a questa parte”. Così il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.

"Un incarico istituzionale di alto valore che si configura come il giusto riconoscimento per le capacità, l'esperienza, la diligenza che da sempre hanno contraddistinto l'attività politica di Giuseppe Mangialavori. Un ruolo che, ne siamo certi, riuscirà ad assolvere con le competenze e la correttezza che tutti gli riconosciamo". È quanto afferma Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, in merito all'elezione di Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia nonché coordinatore regionale del partito in Calabria, a nuovo presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. "Il valore dell'onorevole Mangialavori, già ampiamente profuso nella sua attività istituzionale a livello nazionale, nonché nell'attività di coordinamento del nostro partito in ambito regionale, viene così ulteriormente sancito da questo incarico di prestigio. Un ruolo - aggiunge Straface - con il quale potrà adempiere ancora di più nella sua quotidiana azione al servizio del Paese. I migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Mangialavori".

"Un giusto riconoscimento per le capacità, l'esperienza e la correttezza che da sempre hanno contraddistinto l'attività politica di Giuseppe Mangialavori". Così, in una nota, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, commenta l'elezione di Mangialavori a presidente della Commissione Bilancio della Camera. "Un incarico - aggiunge - di grande rilevanza che sancisce il valore e le qualità, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell'onorevole Mangialavori e che premia l'azione di chi ha sempre lavorato al fianco delle persone e degli amministratori per raggiungere il bene supremo per un politico, che è il benessere dei cittadini. È anche per tale motivo che Vibo Valentia tutta deve sentire come proprio questo riconoscimento". "A Giuseppe Mangialavori - dice ancora il sindaco di Vibo - vanno i miei auguri di un proficuo lavoro per il bene del Paese, con la consapevolezza che la nostra città sarà sempre dalla sua parte".