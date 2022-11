Antoniozzi eletto vicepresidente Gruppo FdI alla Camera

Antoniozzi eletto vicepresidente Gruppo FdI alla Camera

09 nov 22 "Sono onorato di essere stato eletto vicepresidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera". Lo afferma, in una nota, il deputato FdI Alfredo Antoniozzi. "È un riconoscimento - aggiunge - che viene dai colleghi deputati e per questo è ancora più importante in un'ottica di collaborazione continua e costante con il Governo per la realizzazione del nostro programma". "Insieme al capogruppo Tommaso Foti - conclude Antoniozzi - lavoreremo in armonia per il bene del partito e della Nazione".