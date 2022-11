Condividi su Facebook Tweet Occhiuto: Prove antisisma per fare sistema, collaborazione con Sicilia sia struttruale Occhiuto: Prove antisisma per fare sistema, collaborazione con Sicilia sia struttruale 03 nov 22 "Mi piace che questa iniziativa rappresenti la prima attività che svolgiamo insieme alla Regione Sicilia". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto intervenendo a Reggio Calabria alla presentazione dell'Esercitazione "Sisma nello Stretto 2022", organizzata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile. "La prima di tante attività, perché il mio auspicio - ha aggiunto Occhiuto - è che la proficua collaborazione istituzionale con la Regione Siciliana diventi strutturale. E sono molto contento che a guidare questa Regione ci sia un presidente autorevole, di grandi capacità come Renato Schifani". Il governatore calabrese, affiancato dal capo Dipartimento della Protezione Civile regionale Domenico Costarella, ha ringraziato tutte le componenti del Dipartimento e delle associazioni di volontariato, "perché - ha detto - rappresentano un sistema di eccellenza nel Paese. Da uomo delle istituzioni sento di dovere ringraziare quanti stanno in prima linea e si occupano di protezione civile sul territorio e per il compito prezioso che svolgono insieme alle istituzioni. Il senso di questa esercitazione è quello di fare sistema con i cittadini, un sistema che a volte viene percepito distante dagli stessi cittadini, che devono invece diventare parte attiva nel caso si verifichino fenomeni avversi, dovuti a eventi sismici o agli effetti dei cambiamenti climatici". "Sono molto felice che il Governo e il Dipartimento della Protezione Civile nazionale - ha sostenuto ancora Occhiuto - abbiano voluto scegliere quest'area per un'esercitazione nazionale, a dimostrazione del fatto che c'è grande attenzione della Protezione Civile verso i presidenti di Regione". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"