Condividi su Facebook Tweet Loizzo: Salvini impegnato su 106, convergenza con Regione, csx Immobile per 10 anni Loizzo: Salvini impegnato su 106, convergenza con Regione, csx Immobile per 10 anni 01 nov 22 Matteo Salvini è già impegnato sui dossier che riguardano la 106 dopo l'assoluto immobilismo dei governi di centrosinistra nell'ultimo decennio. Lo afferma l'on Simona Loizzo deputato della Lega. La questione della 106 è all'attenzione del ministro - dice Loizzo - e riguarda il pacchetto infrastrutturale per il Sud. Probabilmente ad alcuni settori del centrosinistra non va giù l'intenzione di realizzare il Ponte,che diventerebbe l'opera moderna più importante d'Europa e che porterebbe oltre centomila posti di lavoro in Calabria e Sicilia. La nuova 106 sarà realizzata dal governo Meloni -conclude Loizzo - e legata al corridoio adriatico, con grandi opportunità per tutte le regioni meridionali coinvolte © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"