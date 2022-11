Furgiuele: Mims sensibile a esigenze Calabria, priorità Ponte sullo Stretto

01 nov 22 "Come parlamentare e come vice capogruppo alla Camera, sono fiero di potere contare su una squadra di governo come quella che ha messo in campo la Lega". Lo afferma, in una nota, il vice capogruppo alla Camera della Lega, Domenico Furgiuele. "In particolare, il ministro Salvini e il vice ministro Rixi al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - aggiunge Furgiuele - potranno fare leva sulle esigenze del territorio calabrese, che ha come obiettivo strategico il Ponte sullo Stretto ma come obiettivo immediato le giuste risposte per velocizzare cantieri già in atto e finanziamenti per completare la statale 106 ionica".