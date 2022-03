Condividi su Facebook Tweet Orsomarso: Stati Generali Turismo, dal 31/3 al 2/2, per un piano strategico Orsomarso: Stati Generali Turismo, dal 31/3 al 2/2, per un piano strategico 25 mar 22 "La Regione chiama a raccolta tutto il mondo del turismo, dagli operatori alle istituzioni, in una tre giorni di confronto, ascolto e proposta: giovedì 31 marzo, venerdì 1 e sabato 2 aprile partono gli Stati Generali 'Turismi in Calabria'". E' quanto si afferma in un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Si partirà - afferma l'assessor regionale al Turismo, Fausto Orsomarso presentando la 'tre giorni' - dall'analisi delle criticità e dei punti di debolezza, condividere contenuti, metodi, strategie ed azioni da mettere in campo sin dalle prossime settimane e mesi per fare della Calabria Straordinaria una destinazione turistica, ricercata ed attrattiva in tutto il mondo, fruibile da target diversi ed in tutti i mesi dell'anno. Per la prima volta si avvia un processo corale, partecipativo ed inclusivo di questa natura e che porterà alla costruzione dal basso del Piano regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022-2026". "Istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori, operatori economici, associazioni. Tutti - aggiunge Orsomarso - sono chiamati a contribuire a questa grande sfida di prospettiva di sviluppo turistico. Promuovere la conoscenza reciproca di esperienze e territori, sia ad alto potenziale di sviluppo, sia di quelle già più mature. Redigere un documento conclusivo, punto di partenza per comprendere, posizionare e sviluppare la destinazione turistica Calabria a livello nazionale e internazionale. Accrescere la competitività del sistema turistico della Calabria e incrementare l'attrattività dell'offerta turistica. Innovare, specializzare, integrare e diversificare l'offerta e sviluppare un marketing efficace. Costruire una governance efficiente per lo sviluppo complessivo del turismo in tutta la regione. Sono, questi, gli obiettivi specifici della tre giorni promossa dal Dipartimento regionale turismo e che sarà ospitata nella Villa Ventura, al civico 28 di Via della Libertà a Falerna". Per iscriversi e partecipare ai diversi incontri bisogna compilare un questionario, disponibile sul sito statigeneralicalabria.it entro mercoledì 29 marzo. Il programma della tre giorni prevede l'incontro, alle15 di giovedì 31 marzo, rivolto agli operatori turistici e del marketing territoriale. Venerdì 1 aprile, sempre alle 15, si incontrerà ed ascolterà la rete istituzionale territoriale e sabato 2 aprile, alle ore 10, sarà la giornata conclusiva con la partecipazione degli operatori dell'informazione, con i quali verrà condiviso un primo report della due giorni di confronto, ascolto e proposte e saranno illustrati i nuovi indirizzi programmatici, con gli interventi conclusivi dell'assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso e del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"