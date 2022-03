Loizzo: Il comune di Fagnano Castello è senza medico di famiglia

22 mar 22 "Il comune di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, è privo del medico di famiglia da oltre un mese con disagi immaginabili per tutta la popolazione". Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "Una comunità di oltre duemila abitanti - aggiunge Loizzo - non può rimanere senza la figura fondamentale dei servizi sanitari. I cittadini di Fagnano sono impossibilitati a ricevere visite e ricette indispensabili a causa di questa carenza". "Chiedo immediatamente al commissario La Regina dell'Asp di Cosenza - sostiene la capogruppo della Lega alla Regione -di risolvere questo problema e di fare in modo che non si verifichino, in altre realtà del cosentino, le stesse, assurde situazioni registrate a Fagnano".