Loizzo: necessarie norme a sostegno padri separati

19 mar 22 "Nel giorno della festa del papà ricordo l'importanza di approvare, anche a livello regionale, una norma che garantisca sostegno ai padri separati". Lo afferma, in una nota, Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "La gran parte dei padri separati - aggiunge Loizzo - paga gli alimenti al coniuge e ai figli, fatto ineccepibile, ma deve fare i conti con ristrettezze economiche pesanti. Alcune Regioni come la Lombardia hanno approvato norme che consentono di erogare mensilmente un sostegno ai padri separati, in molti casi impossibilitati anche a pagare il fitto di casa". "È compito di tutti promuovere la bigenitorialita - sostiene ancora la capogruppo della Lega alla Regione - nell'interesse superiore dei bambini che hanno diritto a poter avere accanto entrambi i genitori. Mi auguro che in Consiglio regionale si possa discutere anche di questo aspetto individuando le risorse necessarie per provvedimenti che la Lega ha egregiamente promosso in altri territori"