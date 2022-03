Ass. Gallo: La Regione Calabria sarà presente al Macfrut 2022 di Rimini

09 mar 22 "La Regione Calabria sarà presente a Macfrut 2022, la più importante fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo ed all'innovazione tecnologica nel comparto, che si terrà dal 4 al 6 maggio prossimi all' Expo Center di Rimini". Lo fa sapere l'assessorato regionale all'Agricoltura, rendendo noto che in vista dell'evento il dipartimento Agricoltura ha indetto una manifestazione d'interesse rivolta, prioritariamente, ai Consorzi di tutela e, a seguire, alle organizzazioni di produttori calabresi del comparto. "Quest'anno - afferma l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo - la Calabria tornerà ad essere protagonista di uno dei principali eventi fieristici dell'ortofrutta, nell'ambito di un più articolato programma di apertura ai mercati internazionali concordato con il presidente Occhiuto. A Rimini, in particolare, la nostra terra sarà rappresentata dal meglio della sua produzione certificata e di qualità, con lo scopo di promuovere anche la cultura, le tradizioni e la tipicità dei territori di produzione, oltre che di aprirsi a nuovi circuiti commerciali ed a confrontarsi con modelli ad alta innovazione tecnologica". "Le aziende interessate alla partecipazione - è detto in una nota - dovranno compilare il modello di domanda di adesione allegato e trasmetterlo, entro e non oltre dodici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Regione Calabria, già avvenuta, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it. Qualora le manifestazioni d'interesse dovessero superare la soglia dei posti a disposizione, si procederà alla selezione dei partecipanti attraverso la definizione di una graduatoria basata sul possesso di requisiti di storicità, in termini di presenza all'evento fieristico presso lo stand organizzato dalla Regione Calabria negli ultimi cinque anni, e di fatturato conseguito nel periodo 2017 - 2019".