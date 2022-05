Occhiuto: consolidata immagine Calabria al Salone del Libro

23 mag 22 "Il successo della Calabria al Salone del libro di Torino è il frutto del gran lavoro messo in campo dalla Regione: in questi giorni il nostro stand è riuscito a collezionare numeri straordinari, mostrando il volto di un territorio che, anche sul piano della cultura, sa esprimere tanto e sa farsi apprezzare per la qualità dei suoi scrittori e delle sue case editrici". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "Anche questo importante appuntamento, tradizionale e consolidato punto di riferimento internazionale nel campo dell'editoria - aggiunge Occhiuto - è stato affrontato con cura dalla Regione Calabria grazie all'impegno della vicepresidente Giusi Princi e dei Dipartimenti che l'hanno affiancata nell'organizzazione del nostro stand, offrendo in tutte le giornate della fiera eventi di approfondimento e discussione che, non a caso, hanno conquistato l'attenzione di visitatori e addetti ai lavori". In una nota della Regione, si sottolineano "il successo di pubblico ed il gradimento della critica per la partecipazione della Regione Calabria al Salone del Libro di Torino, che oggi chiude i battenti. Un'edizione contraddistinta dalla presenza massiccia di visitatori allo stand, che ha destato non solo la curiosità del pubblico ma anche degli stessi artisti che, presentando le loro opere in altre aree espositive delle fiera, hanno comunque visitato lo stand calabrese, attratti dal generale apprezzamento che si percepiva in fiera e per l'offerta culturale presentata nel programma di eventi. È il caso del cantautore Simone Critisticchi, che ha sempre apprezzato in diverse occasioni la Calabria, la sua gente e la sua cultura. Cristicchi ha fatto visita allo stand, soffermandosi con ammiratori e autori presenti. Il sold out allo stand della Calabria, con molte persone costrette a stare in piedi nel corso di alcune presentazioni ed alle quali si è cercato di far fronte grazie alla gestione logistica da parte del personale del Dipartimento Istruzione presente tutti i giorni in fiera, è stato confermato dai risultati acquisiti con la somministrazione di un questionario, che ha restituito plasticamente il gradimento generale sia per i servizi offerti che per il programma presentato". "Ora il lavoro proseguirà - ha detto il vicepresidente Princi - su due fronti: innanzitutto con l'Ufficio scolastico regionale per diffondere nelle scuole le opere delle case editrici calabresi, proponendo un percorso che li inserisca nei curricula locali degli istituti; in parallelo occorre attivare quel tavolo permanente con l'editoria calabrese, dalla libraria a quella radiotelevisiva non dimenticando l'online, che permetterà alla Regione di avere un costante aggiornamento sulle esigenze e le proposte di questa importante categoria imprenditoriale regionale, che produce cultura oltre che occupazione". "In occasione dell'ultima giornata del Salone del Libro - si afferma ancora nel comunicato - lo stand della Calabria ha ospitato numerose scolaresche calabresi e piemontesi, accorse questa mattina per partecipare ai momenti di laboratorio e focus group organizzati con la collaborazione dell'Accademia dei Caccuriani, nonché ad un evento dedicato al 50° anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace dal titolo 'Eroi, Miti e Cunti della Calabria greca".