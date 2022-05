Condividi su Facebook Tweet Occhiuto: pronti ad accelerare trattativa per Terme Luigiane Occhiuto: pronti ad accelerare trattativa per Terme Luigiane 21 mag 22 "La trattativa con Sateca per l'acquisto da parte di Fincalabra delle Terme Luigiane prosegue. La Regione è determinata ad andare avanti e ferma nella sua proposta d'acquisto, forte di una valutazione oggettiva predisposta da un advisor esterno". Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "La stagione termale è ormai alle porte - prosegue Occhiuto - e vogliamo accelerare affinché la trattativa si possa sbloccare nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, considerando anche l'esplicita volontà comune di arrivare ad un approdo positivo, abbiamo manifestato a Sateca la nostra disponibilità a sottoscrivere, come proposto dalla società, un contratto di fitto di ramo d'azienda finalizzato all'acquisizione. Aspettiamo una risposta nelle prossime ore, per poter concretizzare la nostra volontà, e per tentare di arrivare pronti ai mesi di luglio ed agosto". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"