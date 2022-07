Commissario Gualtieri: Basta emergenza rifiuti, ognuno faccia la sua parte

Commissario Gualtieri: Basta emergenza rifiuti, ognuno faccia la sua parte

16 lug 22 "Tocca ribadire, per amor di verità e per non creare inutili allarmismi, quanto affermato circa una settimana fa. Grazie al rigoroso lavoro messo in campo dall'Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, negli ultimi due mesi, per la prima volta dopo decenni, durante quest'estate la nostra regione non sarà costretta a spedire gli scarti all'estero. E grazie a questa novità, i calabresi spenderanno circa la metà, 150 euro invece di 300 per tonnellata, per lo smaltimento dei rifiuti". Così, in una nota, Bruno Gualtieri, commissario straordinario dell'Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria. "Un traguardo importante per la Calabria e per i cittadini - aggiunge - da strutturare anche nei mesi a venire grazie alla collaborazione con le Ato provinciali. I Comuni e le Ato hanno adesso tutti gli strumenti necessari per far sì che la gestione dei rifiuti sia e rimanga ordinaria amministrazione, e mai più emergenza. La Regione, attraverso l'Autorità rifiuti e risorse idriche, è e sarà pronta ad intervenire per supportare gli enti territoriali in caso di difficoltà. Ci aspettiamo però altrettanta determinazione da parte dei nostri interlocutori istituzionali". "Abbiamo tutto ciò che è necessario - dice ancora il commissario Gualtieri - per lavorare in modo ordinato e lineare. E dunque pretendiamo che ognuno faccia la sua parte con spirito positivo e senso di responsabilità".