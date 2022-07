Solidarietà all'ex sindaco di Roccabernarda, Coco

10 lug 22 "Solidarietà all'ex sindaco di Roccabernarda, Francesco Coco, barbaramente aggredito la scorsa notte nei pressi della sua abitazione. Vengano chiarite al più presto le dinamiche di questo indecente e gravissimo episodio, e i responsabili - al momento risultano indagati due diciassettenni - siano puniti con decisione. La Regione Calabria è vicina a tutta la comunità del paesino crotonese". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Francesco Coco è una persona straordinaria. Un uomo perbene. Ha fatto della legalità e della lotta alla criminalità una ragione di vita, un tratto distintivo per proprio percorso umano e professionale, prima da servitore dello Stato come maresciallo dei carabinieri, e dopo da rappresentante delle Istituzioni, da sindaco di Roccabernarda, da consigliere comunale e provinciale. Sempre dalla stessa parte, quella della giustizia, della verità e dei cittadini onesti". Lo afferma, in una dichiarazione, il consigliere regionale Antonio Montuoro, presidente della Seconda Commissione Bilancio e segretario della commissione permanente contro il fenomeno della 'ndrangheta. "Sono sinceramente colpito - prosegue Montuoro - dall'aggressione che ha subito ieri notte per mano di due balordi che lo hanno colpito alle spalle, mentre tornava a casa. Gli sono vicino con tutto l'affetto che si deve ad un amico caro, quello che lui è per me. Francesco è un esempio per chi ha deciso di mettersi al servizio dello Stato e della propria comunità, con spirito di abnegazione e sacrificio. Nel 2006 è stato anche insignito del titolo di cavaliere della Repubblica italiana, e negli anni scorsi è già oggetto di gravi intimidazioni: nel 2019, quando era consigliere comunale, gli è stata incendiata l'auto". "La sua costante e determinata azione contro la criminalità dava fastidio - sottolinea ancora il consigliere regionale - e continua a dare fastidio. Sono certo che le forze dell'ordine assicureranno in tempi brevi alla giustizia gli artefici di questo vile gesto. Ma dobbiamo essere tutti vicini a Francesco, non può essere lasciato solo per quello che ha fatto per la nostra terra, e per quello che rappresenta".

"L'aggressione all'ex sindaco di Roccabernarda, Francesco Coco, colpito ripetutamente da due soggetti con il volto travisato, è un atto gravissimo e da condannare con assoluta fermezza. A Coco, uomo al servizio delle istituzioni come militare dell'Arma dei Carabinieri prima, e successivamente come sindaco, la nostra vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione. Adesso l'auspicio è che le autorità competenti facciano presto chiarezza su matrice e motivazione di questo gesto vergognoso". Lo dichiarano il deputato della Lega e componente della commissione parlamentare Antimafia, Gianluca Cantalamessa, e il coordinatore regionale della Calabria e responsabile del dipartimento regionale antimafia del Partito, Giacomo Saccomanno.

"Biasimo e sdegno contro chi, ancora una volta, senza scrupoli cerca di imporre la logica della violenza". Così consigliere regionale e coordinatore in Calabria di Italia al Centro Francesco De Nisi che, in una nota, manifesta "profonda solidarietà all'ex sindaco di Roccabernarda Francesco Coco, politico di vecchio stampo e integerrimo avversario della criminalità organizzata, per l'aggressione subita da ignoti questa notte". "Non piegarsi di fronte a quanto accaduto - aggiunge De Nisi - è il dovere di ognuno di noi. Ciascuno, infatti, senza distinzione tra uomini delle istituzioni e della società civile, deve sentirsi egualmente coinvolto nel meccanismo sociale ed "anticorpale" per espellere certa fenomenologia". Per De Nisi, che ribadisce vicinanza all'ex amministratore ed alla sua famiglia, "bisogna rafforzare l'idea che occorre rafforzare la sinergia tra sistemi educativi. Famiglie, scuola, parrocchie e luoghi di aggregazione, anche sulla spinta degli input di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica - sostiene ancora il consigliere regionale - possono e devono insistere nel fornire quei valori in grado di instillare fiducia rispetto alla devianza".