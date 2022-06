Condividi su Facebook Tweet Ass. Varì: Stanziati 20 mln per rigenerare borgo Gerace Ass. Varì: Stanziati 20 mln per rigenerare borgo Gerace 30 lug 22 "La notizia del decreto di concessione del finanziamento di 20 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo perseguito mediante la partecipazione al bando ministeriale Pnrr sulla linea A dei borghi nell'ambito del quale il Governo regionale ha candidato Gerace come destinatario dell'intervento, luogo che ha mantenuto nel tempo la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica "Gerace, porta del sole", formulato in risposta all'invito del Ministero della Cultura alla candidatura di un borgo per regione, da finanziare nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Abbiamo atteso - ha detto ancora l'assessore - che si compisse questa formalità amministrativa per presentare oggi gli interventi previsti nel progetto finanziato, che ha come finalità la rigenerazione culturale economica e sociale del borgo puntando sull'identità territoriale che diviene attrattore culturale per costruire un modello di sviluppo economico, generatore di rilancio occupazionale e di attrattività residenziale. Si tratta di una serie di interventi volti al recupero ed alla valorizzazione di edifici, a migliorare l'accessibilità del borgo, all'erogazione di servizi turistici, culturali e di animazione, formativi e di incentivi alle imprese. Tutte azioni queste, volte allo sviluppo territoriale delle quali beneficerà non solo Gerace ma tutta la nostra regione". "Tre le parole chiave - ha aggiunto Varì - rigenerare, ripopolare e valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni di questo borgo, facendolo diventare una ricchezza condivisa". Le attività tecnico-amministrative di applicazione dei criteri per la selezione del borgo - indicati dal Ministero della Cultura - e di redazione progettuale sono state svolte dal Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali e dal Comune di Gerace. "L'Amministrazione comunale di Gerace - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Salvatore Galluzzo - ringrazia il presidente Occhiuto, l'assessore Varì e il suo staff tecnico per il lavoro e il supporto prezioso. Siamo sicuri che la nostra città saprà cogliere questa grande opportunità per rendere Gerace meta ancora di più appetibile a livello turistico e culturale, sia a livello nazionale che internazionale". Sono intervenuti anche il direttore generale del Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, Fortunato Varone, e la dirigente di settore, Carmen Barbalace. Per Varone si tratta "di un grande progetto che parte dalle peculiarità di un territorio per esaltarle. Un risultato importante ottenuto grazie ad un lavoro intenso. In questo Dipartimento ho trovato una squadra di professionisti eccellenti che mi onoro di dirigere". "È stato realizzato un grande lavoro in perfetta sinergia - ha aggiunto Barbalace - il Piano Nazionale si basa sulla 'resilienza' che è quella che mettiamo in campo tutti noi, con l'attesa e l'aspettativa di valorizzare al meglio i nostri attrattori culturali, affinché la regione Calabria venga conosciuta e apprezzata per come merita". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"