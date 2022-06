Consiglio regionale approva mozioni e pdl, modificati Articoli Regolamento Assemblea

Consiglio regionale approva mozioni e pdl, modificati Articoli Regolamento Assemblea

30 lug 22 Iniziata nel pomeriggio a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, la seduta del Consiglio regionale. Due i punti all'ordine del giorno: la proposta di provvedimento amministrativo, d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante "Approvazione del rendiconto dell'Esercizio finanziario 2021, della relazione sulla gestione 2021 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi del Consiglio regionale della Calabria"; la proposta di provvedimento amministrativo, d'iniziativa del consigliere Giuseppe Mattiani (Forza Italia), "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale". In mattinata si è anche svolta la riunione della Conferenza dei Capigruppo consiliari, con all'ordine del giorno la programmazione dei lavori consiliari. Nel corso della riunione sono stati concordati nuovi inserimenti nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio. Sono stati programmati l'inserimento, su richiesta del consigliere Antonio Lo Schiavo (Lista de Magistris) e sottoscritta dall'intero Consiglio, di una mozione sul bonus 110%; della proposta di legge del consigliere Giovanni Arruzzolo (Forza Italia) per la proroga dell'adeguamento strutturale degli asili nido e di un'altra proposta di legge del consigliere Giuseppe Neri (FdI) per la proroga del programma del Trasporto pubblico locale.

Il Consiglio regionale, nel corso della riunione odierna, che si è conclusa, ha approvato i punti che erano inseriti nell'ordine del giorno. L'Assemblea, in apertura di seduta, ha detto sì all'unanimità alla mozione, proposta dal consigliere Antonio Lo Schiavo (Lista De Magistris) e sottoscritta dall'intero Consiglio, con cui si impegna la Giunta, riguardo al bonus edilizio al 110%, a sollecitare "al Ministero dell'Economia opportune iniziative affinché vengano adottate misure utili allo sblocco della cessione dei crediti, introducendo una norma ad hoc nel 'Decreto Aiuti'. Cessione necessaria per garantire la liquidità alle imprese, scongiurando così una grave e devastante crisi nel settore edilizio". Sullo stesso argomento il consigliere Davide Tavernise (M5S) aveva presentato una mozione che ha ritirato, condividendo pienamente quella del collega Lo Schiavo. È stato poi approvato, con l'astensione del gruppo Misto, della Lista De Magistris e del PD, il Rendiconto finanziario del Consiglio regionale per il 2021. Con l'autorizzazione al coordinamento formale, è stato successivamente approvato il provvedimento amministrativo che modifica alcuni articoli del regolamento interno del Consiglio regionale. "Si tratta - ha detto nella sua relazione il consigliere Giuseppe Mattiani, di Forza Italia - di un intervento di manutenzione della legge, con la rivisitazione di alcune specifiche disposizioni". Approvata inoltre la proposta di legge, a firma dei consiglieri Giovanni Arruzzolo, di Forza Italia, e Salvatore Cirillo, di Coraggio Italia, con cui si modificano le disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. "La disposizioni - ha spiegato Arruzzolo - vengono prorogate al 30 giugno 2023 per evitare la cessazione delle attività di quelle strutture che ancora non hanno provveduto agli adeguamenti non per colpevoli ritardi, ma per avere scelto di aderire agli aiuti previsti con il bonus 110%". Sul punto, i consiglieri Ernesto Alecci, del PD, e Ferdinando Laghi, della Lista De Magistris, hanno chiesto "una migliore organizzazione ed attenzione sulle leggi prorogate nei termini, in relazione alle quali quali bisogna attuare un netto taglio". Il Consiglio ha inoltre dato l'ok alla proposta di legge, a firma del consigliere Giuseppe Neri, di Fratelli d'Italia, che amplia a tutto il 2022 la validità del programma pluriennale 2019/2021 del trasporto pubblico locale. Sulla proroga, criticata dal capogruppo M5S, Davide Tavernise, l'assessore al Turismo Fausto Orsomarso ha detto che si "si tratta di un provvedimento di natura tecnica. Stiamo lavorando - ha aggiunto l'assessore - per garantire i servizi al territorio", rendendo anche noto che "sono in fase di avvio i lavori per l'elettrificazione della linea ionica" e che "sarà incrementato il numero di navette per il collegamento con i tre aeroporti della regione". Alecci ha segnalato i rallentamenti per i lavori lungo l'autostradaA2 del Mediterraneo, soprattutto nel tratto tra Cosenza e Reggio, "inaccettabili - ha detto - in pieno periodo estivo". "Ho personalmente tallonato Anas - ha risposto l'assessore Orsomarso - in merito ai servizi che vengono attuati sulla nostra autostrada e mi è stato assicurato che dal 15 luglio saranno sbloccati tutti i cantieri". Il Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 4 luglio.