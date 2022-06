Condividi su Facebook Tweet Vescovi Calabria: grave disagio per dipendenti Terme Luigiane Vescovi Calabria: grave disagio per dipendenti Terme Luigiane 09 giu 22 "Viva attenzione alla situazione di grave disagio in cui versano i lavoratori stagionali delle Terme Luigiane di Acquappesa e di quelle di Lamezia Terme" è stata riservata dai Vescovi calabresi, secondo quanto riferisce un comunicato, nel corso della riunione della Conferenza episcopale regionale, presieduta dall'Arcivescovo metropolita di Reggio, monsignor Fortunato Morrone. "I Vescovi - si aggiunge nella nota - auspicano che le istituzioni preposte, in particolare la Regione e i Comuni interessati, trovino al più presto una soluzione definitiva e sostenibile per garantire il mantenimento dei posti di lavoro. Nel contempo, i Vescovi esprimono sincera vicinanza ai professionisti del settore che vivono mesi di angoscia a causa della perdita del loro lavoro". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"