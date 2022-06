Condividi su Facebook Tweet Da PSR 29 mln per meccanizzazione aziende agroalimentare Da PSR 29 mln per meccanizzazione aziende agroalimentare 03 giu 22 Sostenere l’ammodernamento e l’innovazione delle aziende agricole, attraverso l’acquisto di macchinari ed attrezzature che garantiscano il miglioramento della competitività e della sostenibilità ambientale. Questo l’obiettivo sotteso alla misura 4.1.1 del Psr Calabria 2014/2020 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, relativa alla meccanizzazione e valida per l’annualità 2020, di cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva. Nello specifico, al termine della fase istruttoria e di valutazione, sono state ritenute finanziabili 376 domande di sostegno, rispetto alle 511 risultate ammissibili, per un contributo pubblico di importo pari a 19.660.000 euro. “La dotazione iniziale del bando – spiega l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – ammontava a 2 milioni. Tuttavia, oltre a snellire le procedure burocratiche, d’intesa con il Presidente Occhiuto abbiamo voluto ricercare ed investire ulteriori risorse, attingendo ai fondi Next Generation assegnati alla Calabria e destinati alla ripresa dalla crisi del Covid-19: riusciremo così a finanziare 376 progetti, dando la possibilità alle aziende agroalimentari calabresi di dotarsi di macchinari e tecnologie innovative, finalizzati non solo al miglioramento delle performance economiche ed ambientali. Naturalmente le domande risultate ammissibili ma non finanziabili, saranno tenute in considerazione alla luce di economie o della disponibilità di ulteriori fondi”. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"