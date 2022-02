Sono 3 i candidati alla presidenza della Provincia di Cosenza

28 feb 22 Sono tre i candidati alla presidenza della Provincia di Cosenza, la cui elezione é fissata per il 20 marzo. Si tratta, in base all'ordine di presentazione delle candidature, del sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, del centrodestra, che ha presentato una lista corredata da 502 sottoscrizioni; del sindaco di Spezzano Albanese, Ferdinando Nociti, del centrosinistra, presidente facente funzioni uscente, la cui lista presenta 447 sottoscrizioni, e del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, di area centrosinistra, con 297 sottoscrizioni. Gli aventi diritto al voto sono i sindaci ed i consiglieri comunali del territorio provinciale. La provincia di Cosenza, con un territorio di 6.710 chilometri quadrati, é una delle più estese a livello nazionale.