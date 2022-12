Salvini: Ue decisa a completare progetto Ponte suilo Stretto

05 dic 22 "Sottolineo ai colleghi che l'attuale governo dopo 54 anni di mancati sforzi ha tutta l'intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, per il completamento di quel corridoio scandinavo-mediterraneo che" con "il Ponte che collega Messina e Reggio, Sicilia e Calabria, avrebbe l'anello mancante di cui parlava la commissaria Valean". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla riunione con gli omologhi europei. "Noi - ha aggiunto - stiamo investendo sulla progettazione e avendo tempi e finanziamenti certi". "La commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, con cui ho cenato ieri, ha detto che il Ponte sullo Stretto potrà essere co-finanziato almeno in una prima fase dall'Unione europea: un primo passaggio storico": ha poi detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento da Bruxelles al festival 'L'Italia delle Regioni' in corso oggi al Palazzo Lombardia di Milano.

"Congratulazioni al ministro Salvini per l'appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana , Renato Schifani.

"La disponibilità dell'Unione europea a fare la sua parte per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, in termini di investimenti economici, è un fatto importante che certifica la strategicità di un collegamento stabile fra Calabria e Sicilia, e soprattutto il valore di una grande opera che rientra a pieno titolo nelle reti trans-europee di trasporto". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine de "L'Italia delle Regioni", il primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome, in corso a Milano. "Questo ulteriore passo in avanti - ha aggiunto - dà concretezza all'impegno profuso in queste settimane dal ministro Salvini, che si è battuto anche per inserire in legge di bilancio 3 miliardi di euro per la Strada Statale Jonica. Oltre al Ponte servono, infatti, altre infrastrutture fondamentali per far compiere alla Calabria, e a tutto il Mezzogiorno, un salto in avanti nel futuro in termini di mobilità, collegamenti e spostamenti di merci e persone. Siamo felici per l'attenzione del governo sulla SS106, e ci auguriamo che la norma possa essere ulteriormente migliorata durante il suo passaggio parlamentare".

"L'apertura manifestata dal commissario europeo ai trasporti Adina Valean al ministro Matteo Salvini in merito al sostengo da parte dell'Unione Europea per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è un'ottima notizia". Lo afferma in una nota Vincenzo Sofo, eurodeputato di Fratelli d'Italia. "Proprio pochi giorni fa, come delegazione europea di Fratelli d'Italia - prosegue - avevamo scritto al Commissario Valean e al Presidente Ursula Von Der Leyen per chiedere che quest'infrastruttura sia inserita all'interno della rete di trasporti transeuropea TEN-T, così da poter accedere ai finanziamenti comunitari e soprattutto essere pensata e realizzata non come cattedrale nel deserto bensì come snodo fondamentale dello sviluppo infrastrutturale complessivo del Meridione italiano. Con questa apertura da parte della Commissione europea, dopo anni di chiacchiere finalmente grazie al Governo Meloni lo sviluppo della metà bassa della nostra Nazione può diventare realtà".

"Le rassicurazioni ricevute da Matteo Salvini dall'unione Europea, disponibile a finanziare la prima fase dei lavori del Ponte sullo stretto, confermano la bontà dell'iniziativa del nostro vice Premier e la validità del progetto". Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega. "La commissaria per i trasporti, Valean, ha ritenuto valida l'idea - prosegue - che vuole finalmente concretizzare un lungo sogno. Il Ponte può diventare l'opera infrastrutturale più importante del continente ed essere volano di investimenti per Calabria e Sicilia, con ricadute enormi sul piano occupazionale".

"Dopo oltre 40 anni di tante e solo parole, finalmente, grazie a Matteo Salvini, parte la prima fase per il progetto del Ponte sullo Stretto: la Ue è disponibile a finanziarla. Vi è, però, necessità di un progetto definitivo per finanziare questa prima fase di fattibilità e poi il progetto potrà partire. Se il Ponte si realizzerà questo è merito del Ministro Salvini che ha preso a cuore l'opera e che sta facendo di tutto per vederla realizzata. Un momento di vera concretezza che solo la Lega possiede e che potrà portare ad una realizzazione di un'opera importantissima per lo sviluppo del Sud e già inclusa, comunque, nelle Ten-T. La Lega-Calabria è molto felice e soddisfatta che con l'attivismo del proprio ministro finalmente si potrà vedere la luce per un sogno che per tantissimi anni è rimasto tale per l'inconcludenza di tanti altri personaggi politici che hanno solamente illuso i calabresi e siciliani". Lo afferma in una nota il commissario Lega Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.