Regione Calabria presenta alla fiera Artigiano in Fiera a Milano

"La Calabria protagonista del taglio del nastro inaugurale della fiera internazionale dedicata alle micro imprese, 'Artigiano in fiera', che si è svolta a Milano a Fieramilano (Rho), e che ha rappresentato un importante palcoscenico delle aziende e dei prodotti calabresi. Oggi, nella vasta area espositiva della Calabria, l'assessore allo Sviluppo economico e Attrattori culturali Rosario Varì, ha presieduto all'inaugurazione della 26ma edizione della manifestazione". Lo rende noto la Regione. "Con grande entusiasmo - prosegue la nota - l'assessore Varì, nell'area istituzionale della Regione Calabria, allestita per l'occasione con suggestivi ed accattivanti scenari evocativi delle bellezze calabresi, ha ospitato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Ge.Fi, società organizzatrice della fiera, Antonio Intiglietta. L'assessore ha dato voce alla rappresentanza artigiana arrivata in fiera con un vibrante ringraziamento alle aziende presenti". "Le loro produzioni - ha detto Varì - sono il connubio vincente tra tradizioni millenarie e un'innovazione di processo che lascia inalterata la bellezza, la qualità e i sapori di ogni singolo prodotto esposto e le ringrazio con grande sentimento di riconoscenza per essere parte del cuore pulsante della produttività calabrese". L'intervento dell'assessore Varì si è poi concluso con un invito a visitare la Calabria: "Venite a viverla per qualche giorno, venite a scoprire uno scrigno di bellezza, storia e cultura millenaria". "Artigiano in fiera" si svolgerà fino al prossimo 11 dicembre e sono ben 100 le eccellenze calabresi presenti.