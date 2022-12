Condividi su Facebook Tweet Occhiuto: sanità in Calabria può essere governata, impegnati a dimostrarlo Occhiuto: sanità in Calabria può essere governata, impegnati a dimostrarlo 01 dic 22 "Sono impegnato a dimostrare che questo commissario riuscirà a rifondare un sistema che ho raccolto in macerie. Non sarà semplice e non sarà un'attività che concluderemo nell'arco di qualche settimana o qualche mese ma dimostreremo che anche la sanità in Calabria può essere governata". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione del Giudizio di parificazione della Sezione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dell'ente per l'esercizio 2021. Occhiuto ha parlato anche della questione relativa ai cosiddetti medici "a gettone". "Sono contento - ha detto - che tutti se ne siano accorti e aggiungo che proprio l'Anac ha chiesto alla Corte dei Conti nazionale di intervenire su questo tema. Sono contento perché si può mettere mano a una stortura e a una distorsione nel mercato delle professioni sanitarie che crea problemi soprattutto alle regioni più povere, perché Veneto o Lombardia possono consentirsi di pagare 150 euro all'ora un medico, la Calabria no. Intervenire nella direzione di dare più risorse ai medici che lavorano nel pubblico è la soluzione per evitare che organizzazioni private, che intermediano il lavoro delle professioni sanitarie, rubino risorse da destinare alla cura dei cittadini". "Oggi la Corte dei Conti - ha aggiunto Occhiuto - si è lamentata dei commissari che mi hanno preceduto ma io li ho difesi. Quasi tutti i commissari che mi hanno preceduto, che io ho difeso avevano fatto altro nella loro vita. Persone perbene ma che non avevano contezza dei problemi legati alla gestione della sanità lasciati soli dallo Stato. C'è un sentenza che dice proprio che poco potevano fare se non erano assistiti dallo Stato centrale in termini di risorse e personale". "Sui livelli essenziali di assistenza siamo ultimi. Ho detto che se oggi siamo in avanzo di amministrazione, dovuto al fatto che abbiamo riconciliato i conti degli anni precendenti con i ministeri vigilanti non è una buona notizia. Significa che nelle casse delle aziende del sistema sanitario ci sono le risorse e queste risorse non vengono spese. Credo che già dai prossimi giorni approfondiremo anche le questioni legate al governo delle aziende sanitarie e ospedaliere". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"