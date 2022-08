Elezioni: commenti e dichiarazioni dei candidati

Elezioni: commenti e dichiarazioni dei candidati

24 ago 22 "La Calabria chiede e merita di essere rappresentata con maggiore incisività nel Parlamento italiano, senza titubanze o cappelli in mano, ma con competenza, professionalità e con l'orgoglio di appartenere a una regione dalla civiltà millenaria". Francesco Pitaro annuncia la candidatura nel Pd per il collegio senatoriale Catanzaro-Vibo Valentia-Reggio Calabria, rivolgendosi soprattutto "alla percentuale altissima di persone orientate a non votare, perché disgustate dai giochi verticistici della politica. A loro chiedo di fare attenzione al difficile momento che attraversiamo e di scegliere di stare dalla parte delle idee riformiste e progressiste, le uniche che assicurano un forte aggancio europeista e atlantico dell'Italia. Molti dei nostri problemi altro non sono che i problemi del Paese qui più acuti per via dei minori investimenti pubblici effettuati dallo Stato nei decenni e per avere avuto classi politiche preoccupate esclusivamente della loro autoconservazione. Guerra, inflazione e crisi energetica si sommano alle storiche questioni del ritardo di sviluppo e dell'allarmante disoccupazione che affliggono la nostra regione e rischiano, se non tenute a bada, di incidere sulla stessa tenuta democratica". Per Pitaro fondamentale nella nuova legislatura "sarà l'impegno che verrà dispiegato per proseguire l'azione di Draghi sul dossier Pnrr. Credo che l'idea di proporre rinegoziazioni del Piano che mobilita 40 miliardi di euro l'anno, in una congiuntura internazionale così complessa, sia stata stoppata da argomentazioni convincenti. Bisogna attuarlo il Pnrr, non ripensarlo! Dal Pnrr il Paese e il Mezzogiorno si attendono risorse per sostenere le missioni europee (in primis la transizione ecologica) che includono l'abbattimento dei divari territoriali Nord-Sud, diventati intollerabili per i cittadini del Mezzogiorno e diseconomici per tutto il Paese. È decisivo realizzare le strategie del Next Ue Generation, occupandoci subito del vero nodo della questione: superare le difficoltà della pubblica amministrazione e soprattutto dei Comuni, specie i più piccoli, per fare in modo che i progetti siano definiti e la spesa utilizzata e rendicontata come giustamente esige l'Europa. Specie al Sud, occorrerà essere vigili su questi aspetti, perché ci sono aree del Paese che, sul presupposto che le risorse debbano andare a chi sa spenderle, stanno ipotizzando di potersi accaparrare risorse destinate al Sud nell'eventualità che il Sud non le utilizzasse. Se così fosse sarebbe un delitto politico a sangue freddo ai danni del Mezzogiorno. Non possiamo permetterlo".

"Ringrazio gli amici che mi stanno dimostrando la loro vicinanza. Sono la mia forza, la fiamma che alimenta la passione per la politica che porto con me da quando ero ragazzo. Posso dire che la politica è la mia vita! Essere Capolista alla Camera a 31 anni mi riempie di gioia e di responsabilità. Tutto questo grazie al progetto vincente del nostro partito guidato da Clemente Mastella". Lo afferma Michele Guerrieri, capolista al collegio plurinominale della Camera per "Lista Mastella Ndc-Eur". "Abbiamo finalmente la possibilità - ha continuato - di far sentire la nostra voce, quella dei cattolici democratici e dei nostri territori, guidata dall'esperienza di Mastella, in accordo con gli Europeisti. La campagna elettorale, la faremo con passione, per dare più forza alle nostre idee".

"Il Partito Democratico di Reggio scalda i motori in vista dell'imminente avvio della campagna elettorale. Una gremita riunione dei quadri dirigenti provinciali del Partito ha accolto la prima uscita dei candidati". E' quanto si legge in una nota. "Presenti - prosegue la nota - il Segretario regionale, capolista al collegio plurinominale del Senato, Nicola Irto, il candidato al collegio uninominale Calabria 2 del Senato Francesco Pitaro, ed il candidato al collegio uninominale di Reggio Domenico Battaglia. A coordinare i lavori, svoltisi alla presenza del sindaco e dirigente nazionale Pd Giuseppe Falcomatà e di segretari di circolo, sindaci, amministratori ed attivisti del Pd, il segretario provinciale della Federazione Metropolitana Antonio Morabito, insieme alla Segretaria cittadina Valeria Bonforte ed alla Presidente dell'Assemblea provinciale Tania Bruzzese. Una riunione che è suonata come un invito alla mobilitazione politica e ad un rinnovato attivismo per il Pd reggino. Dopo anni di commissariamento è infatti questo il primo appuntamento elettorale che si svolge con gli organismi pienamente formati e che quindi dispiegherà le forze del Partito su tutti i territori anche durante la prossima campagna elettorale. Invito questo, giunto da parte della presidenza dell'assemblea, nonché dai segretari, provinciale e cittadino, che hanno chiamato a raccolta i democratici alla sfida elettorale". "Siamo pronti a questa ennesima battaglia di democrazia - hanno affermato i candidati - è un momento molto importante per il nostro territorio ed intendiamo affrontarlo al meglio, mettendo davanti gli obiettivi che appartengono alla nostra storia ed alla nostra identità politica e che oggi, per la prima volta dopo tanti anni, questo partito intende affrontare come comunità, in maniera ampia e plurale, mettendo avanti il collettivo ai personalismi e alla dialettica interna". "Tante - è scritto nella nota - le iniziative in programma, a cominciare dalla Festa provinciale-regionale del Pd, che si terrà dal 25 al 27 agosto, nel giardino della biblioteca comunale di Siderno. Una scelta precisa, quella della dirigenza del Partito, di valorizzare un territorio come quello dell'area jonica che è rimasto per lungo tempo ai margini e che ha dimostrato in questi anni la crescita di una classe dirigente capace e coesa, non solo all'interno del Partito, ma anche nelle istituzioni territoriali".

"I livelli del prezzo di luce e gas sono da settimane abbondantemente superiori 10 volte rispetto gli anni pre-Covid e stanno aumentando in maniera allarmante. L'autunno sarà sempre più drammatico e per scongiurare blackout, salvando il potere di acquisto delle famiglie e i bilanci delle imprese, sarà necessario intervenire il prima possibile. La Lega propone soluzioni concrete e mirate: nuove risorse pubbliche (finanziate con l'extra gettito IVA) per il contrasto al caro energia e carburanti, rendere subito operativa la gas release per fornire gas alle imprese a prezzi calmierati, sospendere temporaneamente a livello europeo il mercato ETS e introdurre senza indugio il tetto europeo per il prezzo del gas". Lo dichiara Giacomo Saccomanno, commissario regionale della Lega. "Parallelamente - prosegue - si dovrà intervenire anche per ridurre i consumi con campagne informative pubbliche, facendo efficientamento energetico, sviluppando le rinnovabili e valorizzando energeticamente i rifiuti. A medio-lungo termine è necessario investire su più fronti, a partire dalla maggiore produzione nazionale di gas e biometano, arrivando al nucleare pulito e sicuro di ultima generazione. Le imprese e le famiglie della Calabria non possono essere lasciate sole ad affrontare questa crisi senza precedenti. Specialmente, in un momento in cui il potere di acquisto è diminuito sensibilmente e la povertà, invece, è aumentata in modo rilevante. Sostenere le famiglie e le imprese vuol dire dare un momento di respiro in attesa delle riforme strutturali ed a lungo termine che sono indispensabili".