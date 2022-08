Loizzo: bene assunzione medici cubani ma superare direttiva numero chiuso

18 ago 22 "L'assunzione di 500 medici cubani in Calabria da parte del presidente Occhiuto è un'ottima notizia perché i sanitari serviranno a colmare il primo gap per la sanità della nostra regione". Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "La scuola cubana di medicina è certamente ottima - aggiunge Loizzo - e l'immissione in ruolo di questi 500 colleghi servirà certamente a colmare, seppure ancora non del tutto, le carenze di personale negli ospedali nei poliambulatori. La decisione del presidente Occhiuto é stata anche determinata dall'assenza di figure mediche, fatto avvertito in tutto il Paese, e determinata dalla persistenza del numero chiuso nelle facoltà di medicina". "Per superare il numero chiuso - sostiene ancora il capogruppo della Lega alla Regione - bisogna chiedere all'Europa di modificare la direttiva che ne ha imposto il limite ed è un lavoro che tutte le forze politiche italiane, dopo le elezioni, dovranno fare congiuntamente".