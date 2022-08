Condividi su Facebook Tweet Gruppo regionale Lega e ass. Minasi: Molinaro non rappresenta linea partito Gruppo regionale Lega e ass. Minasi: Molinaro non rappresenta linea partito 07 ago 22 In relazione all'intervento dell'ex consigliere regionale Pietro Molinaro, sui consorrzi di bonifica e erroneamente attribuito alla Lega calabria si chiarisce che ls posizione della lLega Salvini Premier nell'ambito della Iv Commissione agricoltura, foreste e consorzi di bonifica e' compiutamente rappresentata dal consigliere Gelardi ed è stata concordata col capogruppo, Simona Loizzo, cui spetta il compito di coordinare il gruppo consiliare al fine di promuovere la linea politica del movimento in seno al consiglio regionale, e con l'assessore Tilde Minasi, che rappresenta in giunta il movimento Salvini premier. Pertanto ogni posizione diversa non impegna il movimento ed e' da considerarsi ininfluente. Lo chiarisce in una nota il Gruppo consiliare regionale Salvini Premier (Loizzo, Mancuso, Gelardi, Raso) e l'assessore Tilde Minasi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"