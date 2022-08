Salvini mercoledì a Cosenza, Catanzaro e Reggio

01 ago 22 Tour di Matteo Salvini in Calabria mercoledì in vista delle elezioni del 25 settembre. Lo rende noto il deputato Domenico Furgiuele, responsabile della campagna elettorale del partito nella regione. La visita del leader della Lega inizierà con una conferenza stampa alle 16:30 a Cosenza nella sede della Provincia. Salvini sarà poi a Catanzaro alle 19 per un incontro, nella sede della Lega, con i rappresentanti del partito negli enti locali. L'ultima iniziativa è fissata per le 21 a Reggio Calabria con una cena con la "comunità militante". "Il nostro segretario nazionale - afferma Furgiuele - ha un legame forte con la Calabria e questo suo ennesimo ritorno ne è la conferma. A Matteo Salvini consegneremo idealmente l'entusiasmo che ci anima in vista di un voto che dovrà segnare una svolta per la Calabria e per tutta l'Italia".