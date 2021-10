Proclamati eletti Consiglieri regionali Circoscrizione Sud

30 ott 21 Sono stati proclamati gli eletti alle elezioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre scorsi nella circoscrizione sud che corrisponde al territorio della città metropolitana di Reggio. Oltre a Nicola Irto (Pd) e Giuseppe Mattiani e Giovanni Arruzzolo, proclamati in precedenza perché a quoziente pieno, oggi è toccato anche a Giuseppe Neri (FdI), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Giuseppe Gelardi (Lega) e Salvatore Cirillo (Coraggio Italia). Non é stato proclamato, invece, Annunziato Nastasi, del M5s, a differenza di quanto si era appreso ieri. Anastasi è risultato il primo dei non eletti della coalizione di centrosinistra. Quello reggino era l'unico tassello mancante dopo la proclamazione avvenuta ieri del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dei consiglieri eletti nelle circoscrizioni di Cosenza, Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia.