Caligiuri: Approvato emendamento di Forza Italia su rimboschimento

26 ott 21 "In fase di conversione del Decreto legge per il contrasto degli incendi boschivi la Commissione Ambiente ha approvato un importante emendamento di Forza Italia volto a incentivare gli interventi antropici di iniziativa regionale al fine di ricostruire le superfici boscate distrutte dagli incendi". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri, membro della Commissione Ambiente e capogruppo in Commissione Agricoltura. "L'Italia è il primo paese del Mediterraneo e d'Europa in cui bruciano più boschi, solo durante la campagna antincendi boschivi 2021 ne sono andati in fumo 159 mila ettari. La proposta nasce dalla considerazione che la capacità autonoma di ricostituzione delle superfici boscate richiede molti anni e, per questo motivo, l'autorizzazione di interventi straordinari di rimboschimento compensativo delle superfici bruciate sui terreni di proprietà del demanio regionale, consentirebbe di accelerare tale processo soprattutto alla luce dei benefici ambientali - l'aumento della superficie boschiva nazionale consente di assorbire maggiori tonnellate di anidride carbonica - che ne risulterebbero".