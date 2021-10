Salone del Libro di Torino, gli eventi di oggi nello stand della Regione

14 ott 21 Al via oggi la prima serie di eventi allo stand della Regione Calabria durante la giornata di apertura della XXXIII edizione del Salone del libro di Torino. “Vita Supernova” è il titolo della rassegna libraria, dedicata alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, Dante Alighieri, che si svolgerà nei diversi padiglioni del Lingotto Fiere fino al prossimo 18 ottobre. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che si è recato personalmente presso lo stand della Regione Calabria, sono state ufficialmente avviate le iniziative previste dal ricco programma. Per la presentazione di “A volo D’Angelo”(Beroe edizioni) - autori vari -, la giornalista Chiara Genisio ha dialogato con lo scrittore Don Alessandro Paone. Nei successivi due appuntamenti, Chiara Genisio ha conversato con Renato Costa, autore e editore dei volumi “Variabili non considerate” e “Lockdown Trip Episodio Calabria” (Beroe edizioni).