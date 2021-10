Presidente Occhiuto: misure DL capienze faranno bene all'economia

Presidente Occhiuto: misure DL capienze faranno bene all'economia

07 ott 21 "Con il nuovo decreto del governo arrivano importanti novità per le discoteche, per i cinema, per i teatri, per gli impianti sportivi e per tante altre attività. Grazie al Green pass stiamo riconquistando tanti spazi di libertà. Non siamo ancora tornati alla normalità, ma il percorso è ormai tracciato. Queste misure non potranno che far bene all'economia". Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera e presidente eletto della Regione Calabria. "L'esecutivo - aggiunge Occhiuto - ha ascoltato le categorie ed un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Conferenza delle Regioni per arrivare ad un testo condiviso e che bilancia in modo equilibrato il bisogno di continuare la lotta alla pandemia con quello di consentire nuove riaperture. Un buon compromesso che consegna ottimismo al Paese e che darà serenità ad imprese e cittadini".