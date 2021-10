Elezioni: da domani 12 milioni di italiani al voto, insediati i seggi, scrutini da lunedì

Elezioni: da domani 12 milioni di italiani al voto, insediati i seggi, scrutini da lunedì

02 ott 21 Sono oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i sindaci in 1.192 Comuni: dal più piccolo Morterone, in provincia di Lecco, con 27 elettori, al più grande, Roma con 2.359.250 elettori. Occhi puntati sulla sfida nei sei capoluoghi di regioni: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Ma nelle stesse ore si svolgeranno anche le elezioni regionali in Calabria e le suppletive della Camera nel collegio di Siena e Roma nel Quartiere Primavalle. Sono interessati 12.147.040 di elettori, distribuiti su 14.505 sezioni. Sarà il primo appuntamento elettorale per 22.902 neo maggiorenni, 11.698 ragazzi e 11.204 ragazze. Nel pomeriggio si insedieranno i seggi, mentre le urne apriranno domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Si insediano i seggi elettorali in vista del voto di domani e lunedì. Per oggi, a partire dalle 16, è prevista l'apertura dei plichi e l'autenticazione delle schede per la votazione. Le operazioni di voto si terranno domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. E lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione di lunedì. Nei comuni interessati da più votazioni, si partirà dallo scrutinio per le suppletive delle Camera. In Calabria dalle regionali.