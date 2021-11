Da domani Occhiuto a Bruxelles incontra vertici Commissioni UE

29 nov 21 Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, svolgerà domani, 30 novembre, e dopodomani, primo dicembre, una missione istituzionale a Bruxelles presso la Commissione europea. Ne dà notizia, con un comunicato, il portavoce del presidente Occhiuto. "Nel corso della missione - si aggiunge nella nota - il presidente Occhiuto avrà tre importanti riunioni con i massimi vertici dei Servizi della Commissione. Il primo incontro, previsto per domani, martedì 30 novembre, alle ore 14, sarà con il capo Unità della Direzione occupazione, Affari sociali e Inclusione, Adelina Dos Reis, e con i servizi tecnici della stessa Direzione. In questa sede verranno affrontati i temi salienti relativi all'attuazione del Fondo sociale europeo e le prospettive per un nuovo sistema del welfare e delle politiche sociali in Calabria. A seguire, sempre domani, alle 17, il presidente della Regione Calabria sarà impegnato in un bilaterale con la commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. I temi all'ordine del giorno sono cruciali, prefigurando il modello di sviluppo pensato per la Calabria 2030. Oggetto dell'incontro sarà anche la definizione della nuova programmazione 2021-2027 della Regione e la definizione delle principali strategie d'attuazione. Sarà rilevante anche la questione relativa alla capacità amministrativa e alla nuova visione di governance messa in campo dalla nuova Giunta regionale. Mercoledì primo dicembre, infine, alle 9, nella sede di Bruxelles della Regione Calabria, Occhiuto incontrerà il capo Unità della Direzione generale della Politica regionale e urbana, Willebrord Sluijters. Sarà il momento per fare un check sulla programmazione 2014-2020 e per confrontarsi sui nuovi modelli per lo sviluppo delle aree interne e delle agende urbane della Regione". "Una missione, dunque - conclude il comunicato - molto importante, a poche settimane dall'avvio della consiliatura e, soprattutto, all'alba di quella che sarà una stagione di programmazione determinante per il futuro della Calabria".