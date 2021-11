Loizzo: Comune Acri smantella centro vaccinale

29 nov 21 "Il Comune di Acri ha smantellato il centro vaccinale alle Colonne di Palazzo Sanseverino per allestire l'edizione di Assaporagionando. Una decisione assai discutibile che poteva essere evitata". Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale. "Si potevano trovare altre soluzioni - dice Loizzo - trovando una location adeguata per la manifestazione senza penalizzare la cittadinanza privandola di un servizio essenziale. Le responsabilità dell'amministrazione comunale sono evidenti - prosegue Loizzo - in un momento in cui il governo rafforza il green pass e potenzia i servizi vaccinali per contrastare la nuova ondata di pandemia. L'auspicio adesso - conclude Simona Loizzo - è che non vi siano ripercussioni evidenti sulla campagna vaccinale nel territorio acrese a causa di un atteggiamento del tutto sbagliato da parte di chi doveva evitare di giungere a questa situazione".