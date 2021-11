Iniziato Consiglio regionale, Occhiuto illustra programma

29 nov 21 Sono iniziati i lavori del Consiglio regionale, convocato dal presidente Filippo Mancuso. L'Assemblea ha all'ordine del giorno due punti riguardanti questioni di governo. Si comincerà con l'esame della manovra di assestamento del Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Si tratta di un documento volto a modificare il valore presunto dei residui, del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al fine di renderli conformi a quelli determinati con il rendiconto generale del 2020. L'aggiustamento si aggira sui 20 milioni di euro, in gran parte derivanti da risparmi di spesa che ammontano a circa 17 milioni, e da maggiori entrate per circa 3 milioni. Il Consiglio esaminerà poi la proposta di provvedimento amministrativo riguardante l'approvazione del programma di Governo, che sarà illustrato dal presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. La seduta del Consiglio è stata preceduta dalla prima Conferenza dei capigruppo nel corso della quale è stata definita la tempistica degli interventi nel corso del dibattito che seguirà l'esposizione programmatica da parte del presidente Occhiuto ed il prossimo calendario dei lavori consiliari.