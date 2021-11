Nuovi dirigenti ai dipartimenti Salute e Infrastrutture della Regione

27 nov 21 "Nella serata di ieri ho nominato Iole Fantozzi e Claudio Moroni nuovi direttori generali, rispettivamente, dei Dipartimenti Sanità e Infrastrutture". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. "Due figure professionali - aggiunge Occhiuto - di altissimo livello che daranno un grande contributo alla macchina burocratica della Regione Calabria. A loro i miei migliori auguri ed un ringraziamento ai direttori generali uscenti, Giacomino Brancati e Domenico Pallaria, per il lavoro svolto in questi anni".