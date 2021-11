Condividi su Facebook Tweet Elezioni Mancuso a presidente Consiglio Regione, reazioni e commenti Elezioni Mancuso a presidente Consiglio Regione, reazioni e commenti 15 nov 21 "Eletto il primo storico presidente della Lega nel consiglio della Regione Calabria. Buon lavoro a Filippo Mancuso, da parte nostra c'è il rinnovato impegno a essere sempre di più al fianco dei calabresi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Congratulazioni a Filippo Mancuso, neopresidente del Consiglio regionale, ai due nuovi vicepresidenti, Pierluigi Caputo e Franco Iacucci, ed ai due nuovi segretari-questori, Salvatore Cirillo ed Ernesto Alecci. Da oggi si fa sul serio, per il bene della Calabria. Buon lavoro a tutti noi". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. "In bocca al lupo e auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso". Lo ha detto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. "Non ho dubbi - ha aggiunto - che Filippo, al quale sono legato da un'amicizia decennale e da una profonda stima sul piano umano come su quelli politico e professionale, saprà dirigere l'assemblea di Palazzo Campanella nel migliore dei modi. Competente, attento, appassionato, i consiglieri regionali non avrebbero potuto scegliere un presidente dallo spessore più alto del suo. Da Filippo Mancuso sono sicuro non mancherà la giusta attenzione nei confronti di Catanzaro, quella che è anche la sua città e nella quale è stato, per anni, al mio fianco, consigliere e assessore comunale. Ma sono sicuro che a guadagnarne del suo prestigioso e autorevole incarico sarà tutta la Calabria". Il sindaco si è inoltre congratulato con gli altri consiglieri che sono stati eletti, oggi, agli incarichi di vertice di Palazzo Campanella: "Al segretario questore Salvatore Cirillo, giovane di valore espressione di Coraggio Italia, ma anche ai vicepresidenti Caputo e Iacucci e all'altro segretario questore Alecci, auguro un buono e proficuo lavoro con la certezza che si rimboccheranno anche loro le maniche per il bene della Calabria". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"