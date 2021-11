Condividi su Facebook Tweet Abramo: dispiace dichiarazione Spirlì, nessun dubbio su mantenimento quote Sacal Abramo: dispiace dichiarazione Spirlì, nessun dubbio su mantenimento quote Sacal 14 nov 21 “Premesso che non sono assolutamente interessato a innescare guerre personali con Nino Spirlì, leggo con dispiacere le dichiarazioni rilasciate dall’ex governatore reggente sulla vicenda che coinvolge Sacal”. Così in una dichiarazione il presidente della Provincia e sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. “Quanto da me dichiarato nella giornata di ieri -afferma Abramo- corrisponde a quanto accaduto nel corso della riunione svoltasi tempo fa in Cittadella, da me stesso voluta per sventare il rischio che Sacal finisse nelle mani del privato. In quell’occasione, tutti i partecipanti siamo stati tranquillizzati dalle parole rassicuranti dell’ex presidente ff circa la non volontà da parte della Regione di permettere la scalata al privato”. “La serenità infusa a tutti noi -prosegue Abramo- nel corso di quell’incontro, Nino Spirlì l’ha fatta approdare anche in Consiglio regionale, nel corso della seduta del 28 luglio scorso, allorquando dichiarava, come riportato oggi da Corriere della Calabria in un virgolettato: “L’iter di approvazione dell’aumento del capitale, così come concordato con i soci di parte privata, che abbiamo avuto modo di incontrare più volte e in più sedi, permetterà di mantenere la maggioranza pubblica del capitale”. A questo punto nessuno poteva immaginare quello che oggi i fatti raccontano. E, adesso, Spirlì non può puntare l’indice contro qualcuno e, nello specifico, contro il sottoscritto se rispetto alle sue dichiarazioni, fatte pubblicamente in Consiglio regionale, è avvenuto l’esatto contrario con la maggioranza del capitale che è finita nelle mani del privato. A prescindere dalle sue considerazioni personali su quanto fatto da Comune e Provincia di Catanzaro che rimangono sue e non mi trovano per nulla d’accordo, concludo ribadendo che era impossibile per chiunque percepire il benché minimo problema rispetto al mantenimento pubblico delle quote dopo le rassicurazioni rese pubblicamente da Spirlì. E se ad un certo punto il percorso di serenità tracciato era stato compromesso per qualsivoglia motivo, perché l’ex presidente ff non ha ritenuto opportuno informarci? Concordo con Spirlì solamente laddove afferma che si ripone piena fiducia nell’attività del governo regionale, che saprà muoversi con la massima competenza come ha già dimostrato in questo avvio di legislatura”. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"