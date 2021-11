Condividi su Facebook Tweet Sacal: Soci pubblici non hanno sottoscritto aumento di capitale Sacal: Soci pubblici non hanno sottoscritto aumento di capitale 13 nov 21 "In relazione all'aumento di capitale deliberato dai soci nel corso dell'assemblea straordinaria del 2 luglio scorso al fine di porre con la necessaria urgenza la società in condizione di poter fronteggiare le gravi perdite venutesi a determinare nell'esercizio 2020 e nei primi 5 mesi dell'esercizio 2021 a seguito della emergenza Covid 19, la Società aeroportuale calabrese s.p.a. ritiene opportuno precisare che, lungi dall'essere frutto di qualsiasi asserita concertazione ovvero compravendita, l'esito dell'aumento di capitale, deliberato dall'89,429% dei soci, rappresenta la diretta conseguenza della libera determinazione dei soci pubblici Comune di Lamezia Terme, Regione Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Confindustria Catanzaro, Provincia di Cosenza, Camera di Commercio di Cosenza, Confindustria Cosenza, Camera di Commercio di Vibo Valentia e Corap di non voler/poter sottoscrivere, in tutto ovvero in parte, le quote di rispettiva competenza". E' quanto riferisce in un comunicato la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi. "Di quanto sopra la Sacal, soggetto passivo delle determinazioni assunte dai soci nel corso nella citata assemblea - si aggiunge nella nota - ha già provveduto a fornire all'Enac i riscontri richiesti con comunicazioni formali alla stessa tempestivamente trasmesse a mezzo Pec. Comunicazioni con le quali la società ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento ovvero interlocuzione ritenuti utili e/o opportuni". "Preso comunque atto della posizione assunta dall'Enac in merito all'operazione di aumento di capitale, che ha consentito alla società di non dover ricorrere, come per legge, alla propria liquidazione volontaria ovvero di dover ricorrere a diverse procedure concorsuali, con le conseguenti gravi ripercussioni per le attività aeroportuali e di rilevanza sociale nei confronti dei propri dipendenti - conclude il comunicato della Sacal - sarà certamente cura della società interagire con l'Enac e con le ulteriori Autorità a qualunque titolo interessate". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"