Presidente Occhiuto nomina esponente Confindustria commissario Corap

12 nov 21 “In campagna elettorale avevo promesso a Confindustria che avrei reso la loro confederazione protagonista del sistema imprenditoriale della Calabria e delle scelte che avrebbero riguardato lo sviluppo delle aree industriali”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Sono contento -prosegue ilpresidente della Regione- che il primo atto della mia giunta - che doveva individuare il commissario del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive - sia stato quello di nominare alla gestione del Corap un esponente - Enrico Mazza - indicato da Unindustria Calabria, in una terna di nomi che avevo chiesto nei giorni scorsi al loro presidente”. “La nostra Regione -conclude Occhiuto- la cambieremo anche attraverso queste decisioni: spazio al merito, alla competenza, e coinvolgimento reale delle associazioni di categoria e dei sindacati”.