Condividi su Facebook Tweet De Magistris: nomina Occhiuto è come affidare a Dracula centri donazione sangue De Magistris: nomina Occhiuto è come affidare a Dracula centri donazione sangue 06 nov 21 "Il Governo nomina commissario alla sanità in Calabria con poteri assoluti il presidente della regione Occhiuto che con i suoi alleati ha smantellato e distrutto la sanità pubblica: come affidare a Dracula i centri per la donazione del sangue o il miele a Winnie The Pooh". Lo afferma Luigi de Magistris in un tweet. (ANSA) © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"