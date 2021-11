Presidente Occhiuto: Nomine sanità scelte di merito lontane da politica

05 nov 21 "I commissari delle aziende verranno valutati. Noi faremo delle scelte di merito. Riunirò i consiglieri regionali di maggioranza, subito dopo la formazione della giunta, e gli dirò che valuterò anche loro in ordine alla capacità di tenere fuori la politica dal governo della sanità. La politica deve essere fuori e dare legittimamente dei suggerimenti ma la gestione del settore deve essere zona franca". Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. "Lavorerò alla riorganizzazione del Dipartimento Salute - ha aggiunto Occhiuto - perché altrimenti le aziende sanitarie sono considerate come tante monadi senza alcun coordinamento. E poi si dovrà lavorare sulla spesa delle risorse che la Regione possiede per investirle sul territorio. Sia le risorse disponibili nell'esiguo bilancio del fondo sanitario regionale, sia le risorse del Pnrr".