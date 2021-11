Condividi su Facebook Tweet Occhiuto: Dopo nomina ho dormito? Certo ora c'è molto da fare per sanità Occhiuto: Dopo nomina ho dormito? Certo ora c'è molto da fare per sanità 05 nov 21 "Stanotte ho dormito; non ho dormito qualche notte fa quando ho avuto assicurazione dal governo che la mia richiesta di restituire la sanità ai calabresi sarebbe stata accolta in uno dei Cdm successivo alla mia proclamazione. È avvenuto nel primo Cdm. Sono contento. Ora c'è molto da lavorare". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto da ieri commissario per la sanità parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa alla Cittadella regionale. "Ho chiesto al Governo e al presidente Draghi in Cdm - ha aggiunto Occhiuto - che si dia attuazione alla sentenza della corte costituzionale che ha bloccato il commissariamento e che prevede che il commissario venga coadiuvato da 25 esperti selezionati dallo stesso commissario e dal governo. Gli esperti non sono mai stati selezionati. In Calabria non è facile trovare delle disponibilità. Ho preparato un emendamento che ho dato al Governo affinché sia più semplice selezionare esperti di grande valore che possano aiutare il commissario". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"