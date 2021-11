Presidente Occhiuto: A fine mese a Bruxelles, fondi bloccati problema risolvibile

05 nov 21 "Sto facendo una valutazione, mi dicono che il problema sia risolvibile, lo sto verificando. Anche io andrò a Bruxelles a fine mese". Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto a margine dei lavori del Comitato di sorveglianza sul Por in merito al blocco di alcuni fondi. "Vado a presiedere il Comitato di sorveglianza sui Por - ha aggiunto Occhiuto - anche per dare un segnale al Comitato e alla Commissione in ordine al fatto che questo tema sarà fortissimamente attenzionato dalla presidenza della Regione e che su questo aspetto si gioca il futuro della Calabria". "Il primo obiettivo sarà quello di rafforzare la capacità amministrativa - ha detto ancora Occhiuto - perché se non si rafforza la capacità amministrativa non si possono spendere in maniera produttiva le risorse che l'Europa ci mette a disposizione".