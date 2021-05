Troppi contagi, presidente Spirlì proroga zona rossa a Paravati

13 mag 21 Il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, nell'ambito delle misure di contrasto al Covid-19, ha firmato oggi l'ordinanza che proroga, per altri 7 giorni, la "zona rossa" nella frazione di Paravati del Comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Le nuove misure sono in vigore fino al 20 maggio 2021. "Le nuove disposizioni - è scritto nell'ordinanza - si sono rese necessarie perché non sono diminuiti in maniera significativa i casi attivi (quantificati in 80 alla data odierna). Inoltre, permane ancora una significativa circolazione virale tra la popolazione residente, con 30 nuovi casi confermati registratisi nel periodo 1-6 maggio e 15 nuovi casi nel periodo 7-12 maggio". Nel provvedimento si specifica che "il sindaco del Comune di Melito è stato preventivamente informato circa la sussistenza dei presupposti per un ulteriore prolungamento delle misure della 'zona rossa' e della conseguente adozione del presente provvedimento. Le misure - è specificato ancora - permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale".