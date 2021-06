Ass. Savaglio: nomina Greco garantisce confronto qualità

Ass. Savaglio: nomina Greco garantisce confronto qualità

17 giu 21 "La presenza della Calabria nella Commissione nazionale per la ricerca segna la direzione verso la quale bisogna concentrare interessi e sforzi, di programmazione e di investimento". È quanto dichiara, in un comunicato stampa, l'assessore regionale alla Ricerca, Università e Istruzione, Sandra Savaglio, in seguito alla nomina di Gianluigi Greco, direttore del dipartimento Matematica e informatica dell'Università della Calabria, come componente effettivo della Commissione nazionale per la Ricerca. "Partecipare con una figura di alto profilo e competenza come quella del professor Greco - aggiunge Savaglio -, garantisce un confronto di qualità a un tavolo importante. Ho difeso convintamente questa candidatura, proposta insieme con il presidente della Giunta della Calabria, Nino Spirlì, e sono felice che anche gli altri colleghi assessori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbiano riconosciuto il valore del profilo professionale e scientifico del direttore dell'Unical. Uno studioso preparato, competente e di grande esperienza".