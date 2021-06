Ass. Catalfamo: nuovi orari estivi treni una sinergia Regione-Trenitalia - VIDEO

09 giu 21 "L'ampia sinergia tra la Regione e Trenitalia Calabria ed i confronti di questi mesi hanno consentito di programmare un servizio estivo che raggiungerà in maniera capillare tutte le stazioni delle località turistiche e balneari delle coste calabresi". È quanto dichiara l'assessore alle Infrastrutture della Giunta regionale, Domenica Catalfamo, che annuncia la nuova programmazione estiva dei servizi ferroviari. "Una stagione estiva - aggiunge Catalfamo - che apre con una visione positiva e con l'auspicio che i calabresi e i turisti che sceglieranno la nostra regione possano usufruire dei nuovi collegamenti regionali durante giornate di ritrovata serenità, diretti verso le splendide località". Sarà in vigore il nuovo orario estivo di Trenitalia regionale in Calabria, dal 13 giugno e fino all'11 settembre con tanti collegamenti verso la Riviera dei Cedri, la Costa degli Dei, la Costa Viola, Catanzaro lido/Soverato e tra Reggio e Melito Porto Salvo. Avranno inizio i servizi estivi sulla riviera dei Cedri, che unisce Sapri a Paola. proseguendo per Cosenza, con fermate nelle principali località balneari. Sarà attivo il collegamento regionale tra Crotone e Sibari in coincidenza con il Frecciargento Bolzano-Sibari. Verrà rinnovato il servizio Tropea Line che percorre la Costa degli Dei, con fermate nelle più belle località di mare: Tropea, Capo Vaticano, Zambrone, con prosecuzione fino a Reggio Calabria e fermate sulla Costa Viola (Scilla, Bagnara, etc.) Sulla costa ionica, riproponendo il servizio sperimentato positivamente lo scorso anno, sarà intensificata l'offerta ferroviaria festiva verso le principali località di mare della costa reggina: Annà, Melito Porto Salvo, Condofuri e fino a Roccella Ionica. Inoltre dal 18 luglio, saranno incrementati i collegamenti giornalieri tra Soverato e Catanzaro Lido e, sempre dal 18 luglio, in collaborazione con la Regione Basilicata, sarà attivo il collegamento fra le stazioni di Sibari e Metaponto, con fermate nelle principali località turistiche dell'Alto Ionio tra cui Villapiana e Roseto Capo Spulico.